Hizmet vatandaşın ayağına gidecek... Vatandaşın ihtiyacına mobil merkezli çözüm - Son Dakika
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Hizmet vatandaşın ayağına gidecek... Vatandaşın ihtiyacına mobil merkezli çözüm

24.02.2022 13:19

Hizmet vatandaşın ayağına gidecek.

Hizmet vatandaşın ayağına gidecek... Vatandaşın ihtiyacına mobil merkezli çözüm

DÜZCE Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Mobil Sosyal Hizmet Merkezi aracı Düzce'ye geldi. Düzce'de 3 ay boyunca kırsal kesimlerde ki vatandaşların ayağına kadar gidecek olan Mobil merkez, vatandaşların ihtiyaçlarını anında çözüme kavuşturacak.

Düzce'nin kırsal kesimlerinde ki vatandaşların Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne gelip gitmesinde sorun yaşanmasının ardından, Müdürlük Bakanlığa bağlı Mobil Sosyal Hizmet Merkezi'ni Düzce'ye getirdi. 3 ay boyunca Düzce'nin tüm kırsal kesimlerine ulaşarak vatandaşın ihtiyaçlarını ayağına kadar götürmesi planlanan araçta; doğum yardımı, evde bakım hizmetleri, SED Yardımı, Engelli ve yaşlı hizmetleri başvuruları da alınabilecek. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Serter Tüloğlu, "Bakanlık tarafından Düzce'ye 3 ay süre ile gönderilen Mobil Sosyal Hizmet Merkezi aracı ile yapılacak çalışmalar ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Tüloğlu, " Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak yaptığımız bütün çalışmaları bu araç sayesinde tüm kırsal kesimlerde yapabiliyoruz. Doğum yardımı, evde bakım hizmetleri, SED yardımı, Engelli ve yaşlı hizmetleri gibi bunların hepsini kırsal bölgelerde Yığılca'nın köylerinde de merkezinde de Gümüşova'da, Çilimli'de bu hizmetlerin hepsini vatandaş müdürlüğe gelmeden biz ayağına götürmüş olacağız. Vatandaş Düzce Merkez'de ki il müdürlüğüne gelmeden biz tüm ilçelere hizmet götürmüş olacağız. Şu anki planlamamız bakanlık tarafından 3 ay. Fakat bu süre uzatılabilir. Merkez de bununla ilgili olarak 5-6 araç bulunuyor. İl Müdürümüz Ercan Öztürk şu anlık 3 aylık bir çalışma yapılacağını belirtti. Tabi ki bu süreç uzatılabilir" ifadelerini kullandı.

Hizmet vatandaşın ayağına gidecek... Vatandaşın ihtiyacına mobil merkezli çözüm
Hizmet vatandaşın ayağına gidecek... Vatandaşın ihtiyacına mobil merkezli çözüm
Hizmet vatandaşın ayağına gidecek... Vatandaşın ihtiyacına mobil merkezli çözüm
Hizmet vatandaşın ayağına gidecek... Vatandaşın ihtiyacına mobil merkezli çözüm
Hizmet vatandaşın ayağına gidecek... Vatandaşın ihtiyacına mobil merkezli çözüm
Hizmet vatandaşın ayağına gidecek... Vatandaşın ihtiyacına mobil merkezli çözüm
Hizmet vatandaşın ayağına gidecek... Vatandaşın ihtiyacına mobil merkezli çözüm
Hizmet vatandaşın ayağına gidecek... Vatandaşın ihtiyacına mobil merkezli çözüm
Hizmet vatandaşın ayağına gidecek... Vatandaşın ihtiyacına mobil merkezli çözüm
Hizmet vatandaşın ayağına gidecek... Vatandaşın ihtiyacına mobil merkezli çözüm
Hizmet vatandaşın ayağına gidecek... Vatandaşın ihtiyacına mobil merkezli çözüm

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Kaynak: İHA

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