Mobil Tahsilat Sistemi Gökçeörenlileri de sevindirdi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisalılara layık oldukları hizmeti sunmak adına yoğun mesaisini sürdürüyor.

Bu amaçla MASKİ, Kula ilçesine bağlı Gökçeören Mahallesi'nde de mobil tahsilat aracı ile hizmet verdi. Ödeme işlemlerini ikamet ettikleri yerde gerçekleştirme imkanı elde eden mahalle sakinleri, aşırı sıcaklarda ilçe merkezindeki veznelere gitmek zorunda kalmadılar. Özellikle yaşlı ve çocuklu aboneler için büyük kolaylık sağlayan sistemle ilgili olarak Gökçeören Mahalle Muhtarı Mustafa Erdem, "Bu yaz gününde böylesi bir hizmeti aldığımızdan ötürü çok memnun olduk. Mahallemizde ilk kez böyle bir işlem yapılıyor ve oldukça başarılı. Vatandaşlarımız kendi evlerinin olduğu yerde, işlerinden güçlerinden olmadan faturalarını ödeyebildiler. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.