Mobil tamir aracı arızalara anında müdahale ediyor - Son Dakika

Marmaris Belediyesi gün içinde arızalanan araçlara anında ve yerinde müdahale etmek için mobil tamir bakım aracını hizmete sundu. Araç hem zamandan hem de paradan tasarruf sağlıyor.

Marmaris Belediyesi, araç filosuna mobil tamir bakım aracını da kattı. Bir vatandaşın bağışladığı kamyonet, sahada çalışırken arızalanan araçlara daha kısa sürede müdahale edebilmek için belediye ekipleri tarafından mobil tamir aracına çevrildi. İç dizaynı yapılan ve tamir için gerekli gereçleri alınan araç kullanılmaya başlandı. Lastik değişimi, akü takviyesi, şanzıman tamiri gibi durumlara anında ve yerinde müdahale ediliyor.

"Çekici masrafı azaldı"

Bu aracın hem maliyet hem de zamandan tasarruf sağlandığını söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Çöp kamyonlarımızdan kepçelere kadar filomuzda bulunan araçlarımız sürekli sahada. Önceden olası arıza durumlarında dışarıdan kiraladığımız çekicilerle araç parkına getirip burada tamir ediyorduk. Şimdi çok büyük bir arıza olmadığı sürece mobil tamir aracı ile bozulan aracı olduğu yerde tamir edip zamandan ve paradan tasarruf ediyoruz. Böylelikle sorunlara hızlı çözüm üretebiliyoruz" dedi.

"Hedef filoyu büyütmek"

Belediyenin araç filosunun da her geçen gün büyüdüğünü ve modern kent standartlarında hızlı ve etkin çözümler üretebildiklerini anlatan Oktay, "Amacımız araç kiralamaktan çok belediyemiz bünyesine kattığımız araçlarla vatandaşlarımıza her türlü hizmeti verecek ölçüde araç filosuna sahip olmak" ifadesini kullandı. - MUĞLA