Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği'nden Çınarcık'taki baz istasyonlarına ilişkin açıklama... - Son Dakika

Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği (m-TOD), Yalova Çınarcık İlçe Belediyesi sınırları içinde hizmet veren mobil şebeke ekipmanlarına yönelik açıklama yaptı.

M-TOD açıklamasında, Yalova Çınarcık İlçe Belediyesi'nin, ilçe sınırları içerisinde kurulu bulunan, uzun süredir hizmet sunan, ilgili kamu kurumları tarafından belirli periyotlarla denetlenen mobil şebeke ekipmanları hakkında para cezaları tahakkuk ettirdiği ve yıkım kararları aldığı belirtildi.

Bu işlemlere karşı hukuki yollara başvurulduğu ve mahkeme sürecinin başlatıldığının aktarıldığı açıklamada, "Yaşanan bu sürecin öncesinde, söz konusu belediye tarafından çeşitli adlar altında olağanüstü yüksek seviyede bedeller talep edilmiştir. Akabinde belediye tarafından ilçe sınırları içerisindeki mobil şebeke ekipmanları mühürlenmeye başlanmış, hatta mühürleme işlemi daha önce belediyeden tahsis alınmış bulunan taşınmazlardaki baz istasyonlarına dahi uygulanmıştır. Gelinen noktada baz istasyonlarının enerjisi kesilmekte ve elektrik panoları sökülmektedir. Bu nedenle de sistemler hizmet veremez duruma getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

"Müdahaleler kamu hizmetini sekteye uğratacak"

Açıklamada, haberleşme alanında bir kamu hizmeti sunan mobil şebeke ekipmanlarının, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'na istinaden yayımlanan "Elektronik Haberleşme Cihazları Güvenlik Sertifikası Yönetmeliği" esasları çerçevesinde işletildiği vurgulandı.

"Haksız" müdahalelerin kamu hizmetini sekteye uğratacağı ve bu müdahalelere bağlı kesintilerden işletmecilerin sorumlu tutulamayacağının bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Haberleşme özgürlüğünü durdurmaya ve kamusal nitelikli haberleşme hizmetini engellemeye yönelik bu girişimler hakkında devletimizin ilgili tüm kurumlarına bilgilendirmeler yapılmıştır. Elektronik haberleşme sistemlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için var olan baz istasyonlarına müdahaleler, vatandaşlarımızın aileleri ve yakınları ile iletişimini aksatacak, ticari faaliyetlerini olumsuz etkileyecektir. Çınarcık gibi bölgenin önemli turizm merkezlerinden biri olan güzide bir ilçemizde; kamu güvenliğine dair ihtiyaçların karşılanması, polis, ambulans ve itfaiye gibi acil durum hizmetlerine ulaşılması güç bir hal alacaktır.

Özellikle deprem kuşağında yer alan ve geçmişte yaşanan depremleri şiddetle hisseden ilçemizde acil durum ve afet yönetimine ilişkin eylem planlarının yerine getirilebilmesi de imkansız hale gelecektir. Öte yandan ticari hayatta yoğun biçimde kullanılan POS cihazlarının da servis dışı kalmasına yol açacak müdahaleler kamu menfaatine de ciddi zarar verecektir. Haberleşme hizmetinin sunulabilmesi için üyemiz olan mobil operatörlerin Çınarcık Belediyesi ile iş birliği yapmaya hazır olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız."