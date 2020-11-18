Mobil temizlik timi eğitim yuvaları için köy köy dolaşıyor - Son Dakika

Mobil temizlik timi eğitim yuvaları için köy köy dolaşıyor

18.11.2020 11:11
Mobil temizlik timi eğitim yuvaları için köy köy dolaşıyor, System.String[]

Muş Milli Eğitim Müdürlüğünce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oluşturulan mobil temizlik ekibi, köy okullarını temizleyip dezenfekte ederek öğrencilerin daha sağlıklı ortamlarda eğitim görmesini sağlıyor.

Muş Milli Eğitim Müdürlüğünce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oluşturulan mobil temizlik ekibi, köy okullarını temizleyip dezenfekte ederek öğrencilerin daha sağlıklı ortamlarda eğitim görmesini sağlıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan 3 kişilik ekip, öğrencileri salgından korumak ve okullarda gerekli hijyeni sağlamak için temizlik çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

Köy okullarını gezerek sıra, masa, cam ve kapıları silen, koridor ve derslikleri su ve deterjanla yıkayan ekip, dezenfekte ettikleri binaları öğrenciler için daha sağlıklı hale getiriyor.

Merkeze 30 kilometre uzaklıktaki Suboyu köyüne giden ekip, tulumlarını giydikten sonra okulu temizleyip dezenfekte etti.

"Bu çalışmayı gelecek yıllarda da sürdüreceğiz"

Ekibin çalışmalarını denetleyen İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, AA muhabirine, 2020-2021 eğitim öğretim yılının 21 Eylül'de başladığını anımsattı.

Bu süreçte geliştirdikleri "mobil temizlik ekibi" projesiyle okullarda daha sağlıklı ortamlarda eğitim verilmesini sağlamak istediklerini belirten Kıvanç, bu sayede yardımcı hizmetlisi bulunmayan köy okullarına hizmet götürmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Mobil temizlik ekibinin bu anlamda önemli bir görev üstlendiğini söyleyen Kıvanç, şöyle konuştu:

"Gerekli temizlik malzemelerini yüklediğimiz aracımızla ekiplerimiz köylere gidiyor ve okulları temizleyip dezenfekte ediyor. Suboyu Köyü İlkokulumuza personelimiz ve aracımız geldi. Okulumuzu temizleyip eğitim öğretime en güzel şekilde hazırladılar. Öğrencilerimizin yeni tip koronavirüsten korunması için elimizden geleni yapıyoruz. Köy okullarımıza bu hizmeti sürdürmeye devam edeceğiz. Kovid-19 sürecinde temizliğe daha ağırlık verilmeliyiz. Bu çalışmamız sayesinde daha güvenli ortamlar oluşturuldu. Çocuklarımız güvende oldukları için biz de mutlu oluyoruz. Hiçbir velimizin gözü arkada kalmasın. Çocuklarımızın hijyenik ortamda eğitim öğretimlerini sürdürmeleri için ne gerekiyorsa yapacağız. Mobil temizlik ekibi bütün köylerimizi sırayla dolaşarak görevlerini yerine getirecek."

"Detaylı temizlik bizim için daha iyi oldu"

Sınıf öğretmeni Seher Çatar da mobil temizlik ekibinin okulda çalışma yapmasının öğrencilerin sağlığı açısından önemli olduğunu vurguladı.

Önemli bir projenin hayata geçirildiğini aktaran Çatar, "Gelen ekip sınıfları temizledi ve dezenfekte etti. Çocuklarımız daha temiz ortamda ders işleyecek. Pandemi sebebiyle günlük temizliği sürekli yapıyoruz. Ancak ekibin yaptığı detaylı temizlik bizim için daha iyi oldu." dedi.

Ekipte yer alan Derya İbiç ise ekipte gönüllü olarak görev yaptığını belirterek, "Yaptığımız işten mutluluk duyuyoruz. Çocuklarımız daha temiz bir ortamda okusunlar diye çalışıyor, köy köy geziyoruz." ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli, Eylül, Muş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mobil temizlik timi eğitim yuvaları için köy köy dolaşıyor - Son Dakika


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