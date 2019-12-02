Son Dakika Haberleri: "Mobil Trafik Eğitim TIR"ı Giresun'a geldi
Son Dakika Güncel 'Mobil Trafik Eğitim TIR'ı Giresun'a geldi - Son Dakika

"Mobil Trafik Eğitim TIR"ı Giresun'a geldi

6 saat önce

Okul öncesi, ilk ve orta öğretim çağındaki çocuklara trafik kültürünün kazandırılmasının amaçlandığı "Mobil Trafik Eğitim TIR"ı Giresun'a geldi.

Okul öncesi, ilk ve orta öğretim çağındaki çocuklara trafik kültürünün kazandırılmasının amaçlandığı "Mobil Trafik Eğitim TIR"ı Giresun'a geldi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Atatürk meydanında konuşlanan tırın, iki gün süreyle Giresun'da bulunacağı belirtildi.

Açıklamada, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları'nın da katılımıyla tırın ziyarete açıldığı kaydedilerek, şunlar aktarıldı:

"Güvenli ve Mutlu bir gelecek oluşturmak geleceğin büyüklerini kurallara uyan bireyler olarak yetiştirmek için gerçekleştirilen projelerle özellikle temel bilgi ve becerilerin kazanıldığı ve pekiştirildiği dönem olarak değerlendirilmekte olan okul öncesi, ilk ve orta öğretim çağındaki çocuklara trafik kültürünün kazandırılması amaçlanmaktadır. Tüm çocuklarımızı Mobil Trafik Eğitim TIR'ına davet ediyoruz. Unutmayın trafikte eğitim hayat kurtarır. Çocuklarımız güvenliği hepimizin geleceği demektir."

Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:22 Kaynak: AA
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