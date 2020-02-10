'Mobil Trafik Eğitim TIR'ı Keşan'da - Son Dakika

TÜRKİYE genelinde öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığını geliştirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında hazırlanan 'Mobil Trafik Eğitim TIR'ı, Edirne 'nin Keşan ilçesine geldi.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki işbirliği protokolü kapsamında Türkiye'yi dolaşan Mobil Trafik Eğitim TIR'ı, Keşan'da Hersekzade Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde öğrencilerle buluştu. TIR'ın içindeki mobil sınıfta trafik eğitimi alan öğrenciler, daha sonra özel olarak hazırlanan parkurda akülü araç kullanarak ilk sürücülük deneyimlerini yaşadı. Çocuklarla yakından ilgilenen görevli polis ve jandarma ekipleri, trafik kuralları konusunda öğrencileri bilgilendirdi. Öğrencilere ayrıca kırmızı renkli düdük hediye edildi. Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz da eğitim alanında öğrencilerle bir araya geldi. Eğitimde en çok alkollü araç kullanımının olumsuz etkilerini göstermek amacıyla alkol eğitim gözlüğü ile denge parkuru eğitimleri dikkat çekti. TIR'ın yarın Keşan'dan ayrılacağı kaydedildi.

- Keşanedirne