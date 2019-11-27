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Mobil trafik eğitim tırı Aydın'da

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle, öğrencilere trafik eğitimi verilmesi amacıyla yola çıkan "Mobil trafik eğitim tırı" Aydın'a geldi.

Mobil trafik eğitim tırı Aydın'da, System.String[]

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle, öğrencilere trafik eğitimi verilmesi amacıyla yola çıkan "Mobil trafik eğitim tırı" Aydın'a geldi.

Mobil trafik eğitim tırı, Efeler ilçesindeki Aliya İzzetbegoviç İlkokulu'nun bahçesine park edildi.

Burada öğrencilere tırın içinde hazırlanan mobil sınıfta, trafik eğitimi verildi.

Trafik kurallarına ilişkin özel olarak hazırlanan görüntüleri de izleyen öğrenciler, trafikle ilgili çeşitli sorular sordu. Öğrenciler daha sonra bahçeye kurulan özel parkurda akülü araç kullandı.

Trafik polislerinin hataları konusunda uyardığı öğrenciler, karşılaşabilecekleri durumları tecrübe etti.

milli eğitim bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Efeler, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:04 Kaynak: AA
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