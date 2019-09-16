Mobil Trafik Eğitim Tırı - Bakan Soylu ve Selçuk
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Mobil Trafik Eğitim Tırı Tanıtım Programı Çocuklar akülü arabalara binmeleri Simülasyon gözlüğü takarak topu kaleye atmaları Çocuklara hediye verilmesi Çocukların şarkı söylemesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Mobil Trafik Eğitim Tırı'ndaki görüntüsü...
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:23 Kaynak: AA
Mobil Trafik Eğitim Tırı Tanıtım Programı
Çocuklar akülü arabalara binmeleri
Simülasyon gözlüğü takarak topu kaleye atmaları
Çocuklara hediye verilmesi
Çocukların şarkı söylemesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Mobil Trafik Eğitim Tırı'ndaki görüntüsü
Tırdaki çocuklar
Çocuklara eğitim verilmesi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mamak Şehit Cihan Yıldız İlkokulu'nda Mobil Trafik Eğitim Tırı Tanıtım Programı'na katıldı.
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