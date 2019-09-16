Son Dakika Haberleri: Mobil Trafik Eğitim Tırı - Bakan Soylu ve Selçuk
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Mobil Trafik Eğitim Tırı - Bakan Soylu ve Selçuk

1 saat önce

Mobil Trafik Eğitim Tırı Tanıtım Programı Çocuklar akülü arabalara binmeleri Simülasyon gözlüğü takarak topu kaleye atmaları Çocuklara hediye verilmesi Çocukların şarkı söylemesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Mobil Trafik Eğitim Tırı'ndaki görüntüsü...

Mobil Trafik Eğitim Tırı Tanıtım Programı

Çocuklar akülü arabalara binmeleri

Simülasyon gözlüğü takarak topu kaleye atmaları

Çocuklara hediye verilmesi

Çocukların şarkı söylemesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Mobil Trafik Eğitim Tırı'ndaki görüntüsü

Tırdaki çocuklar

Çocuklara eğitim verilmesi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mamak Şehit Cihan Yıldız İlkokulu'nda Mobil Trafik Eğitim Tırı Tanıtım Programı'na katıldı.

Mobil Trafik Eğitim Tırı - Bakan Soylu ve Selçuk

Süleyman Soylu, Ziya Selçuk, Mamak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:23 Kaynak: AA
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