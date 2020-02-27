Mobil trafik eğitim tırı, Batman'da - Son Dakika
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Mobil trafik eğitim tırı, Batman'da

6 saat önce

Öğrencilere teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verilmesini sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın işbirliği protokolü çerçevesinde oluşturulan mobil trafik eğitim tırı, Batman'a geldi.

Öğrencilere teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verilmesini sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın işbirliği protokolü çerçevesinde oluşturulan mobil trafik eğitim tırı, Batman'a geldi.

Kente ulaşan eğitim tırı, Valilikteki açık otoparkta faaliyete başladı.

Bin 500 ilkokul öğrencisine yönelik 3 günlük program çerçevesinde tır içerisinde teorik, açık alanda ise uygulamalı eğitim veriliyor.

Tırdaki mobil sınıfta trafik eğitimi gören öğrenciler, trafik işaretlerinin yer aldığı alanda ise polis eşliğinde akülü araç kullandı.

Öğrencilere tır içerisinde trafik kuralları ile trafikte dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin bilgi verildi.

Vali Hulusi Şahin, ilde bin 500 öğrenciye eğitim verileceğini belirterek, trafik eğitimiyle yeni nesilleri çok daha bilinçli yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bu tür çalışmaların artarak devam edeceğini dile getiren Şahin, Batman'da sabit bir trafik parkı oluşturmak için çalışma yaptıklarını aktardı.

Şahin, bu eğitimlerin yıl boyunca okullarda verilmesini planladıklarını kaydetti.

Programa, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Trafik Şube Müdürü Ömer Faruk Gökçek, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Mobil trafik eğitim tırı, Batman'da

İçişleri Bakanlığı, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:28 Kaynak: AA
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