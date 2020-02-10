"Mobil Trafik Eğitim Tırı" eğitim vermeye başladı - KİLİS - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Mobil Trafik Eğitim Tırı' eğitim vermeye başladı - KİLİS - Son Dakika

"Mobil Trafik Eğitim Tırı" eğitim vermeye başladı - KİLİS

7 saat önce

Tırdaki eğitimden görüntüler Eğitime katılan öğrenciler Özel alanda akülü araç kullanan çocuklar İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut'un konuşması Öğrencilerin araçlara binmesi KİLİS - İlkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığını geliştirmek amacıyla hayata geçirilen proje...

Tırdaki eğitimden görüntüler

Eğitime katılan öğrenciler

Özel alanda akülü araç kullanan çocuklar

İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut'un konuşması

Öğrencilerin araçlara binmesi KİLİS - İlkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığını geliştirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında şehirleri dolaşan "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Kilis'e geldi.

İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Kilis'te Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlanan tırda, ilkokul öğrencilerine eğitim verildi.

Öğrenciler, tırdaki mobil sınıfta aldıkları teorik eğitimin ardından meydanda hazırlanan özel alanda akülü araç kullandı. Uygulamalı olarak verilen eğitimde öğrencilerin trafikte karşılaşabilecekleri durumlar karşısında yapması gerekenler anlatıldı.

İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nın kentte gelerek eğitimlere başladığını söyledi.

Tırın iki gün boyunca Cumhuriyet Meydanında olacağını ve ilkokul öğrencilerine uygulamalı olarak eğitim verileceği bilgisini paylaşan Karabulut, "Özellikle ilkokul öğrencilerine farkındalığı yaratmak ve trafik bilinci oluşturmak amacıyla iki gün süreyle eğitim vereceğiz." dedi.

Emniyet Müdürü Karabulut, sivil vatandaşların da katılımlarını sağlamak amacıyla kentin en işlek meydanında eğitimi verdiklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Karabulut ve beraberindekiler eğitimlerini tamamlayan çocuklara düdük hediye etti.

Mobil Trafik Eğitim Tırı eğitim vermeye başladı - KİLİS

Cumhuriyet Meydanı, Mahmut Karabulut, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:53 Kaynak: AA
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