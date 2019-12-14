Türkiye genelinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığını geliştirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında hazırlanan "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Hatay'a geldi.
İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında kente gelen eğitim tırı, Antakya ilçesi Saraycık Mahallesinde bulunan fuar alanında faaliyetine başladı.
İlkokul öğrencilerine yönelik 2 günlük program çerçevesinde tır içerisinde teorik, açık alanda ise uygulamalı eğitim veriliyor.
Tırdaki mobil sınıfta trafik eğitimi gören öğrenciler, trafik işaretlerinin yer aldığı alanda ise polis eşliğinde akülü araç kullandı.
Uygulamalı eğitimde, trafik kurallarına ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.
Hatay Emniyet Müdürü Vedat Yavuz da eğitim tırını ziyaret etti.