İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığını geliştirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında "Mobil Trafik Eğitim Tırı" ile Keşan'da öğrencilere eğitim verildi.

Keşan Hersekzade Ahmet Paşa Lisesi bahçesine gelen tırda trafik polisleri ve jandarma ekipleri öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgi verdi.

Daha sonra özel parkurda öğrenciler akülü araçları kullandı. Eğitim sonunda öğrencilere kırmızı düdük hediye edildi.

Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Sesli, Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş İsmail Kurt, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç da eğitim tırını ziyaret etti.