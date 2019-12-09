"Mobil Trafik Eğitim Tırı" ile öğrencilere eğitim verildi

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığını geliştirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında "Mobil Trafik Eğitim Tırı" ile Adana ve Mersin'de öğrencilere eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polisler, Çukurova ilçesindeki TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde konuşlandırılan tırın mobil sınıfında, öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

Öğrenciler, daha sonra özel hazırlanan trafik parkurunda akülü araç kullanarak pratik trafik eğitimi aldı.

Trafik ışıkları ve yaya geçitlerinde yaptıkları hatalar konusunda uyarılan akülü araç sürücüsü öğrencilere, trafikte karşılaşabilecekleri tehlikeli durumlar da anlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Hakan Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitim tırıyla 2 gün boyunca kentteki ilkokul öğrencilerine eğitim verileceğini söyledi.

Aksoy, eğitimin iki aşamalı olduğunu anlatarak, "Tırda teorik olarak eğitim veriyoruz. Tırın dışındaki pistte ise uygulamalı eğitim veriyoruz. İki gün boyunca bin 200 öğrenciye eğitim vermeyi hedefliyoruz. Bu eğitimin faydalı olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Beren Yalçınkaya da eğitim tırında trafikteki kuralları öğrendiklerini söyledi.

Mersin

Mersin'de Cumhuriyet Alanı'nda konuşlandırılan tırın mobil sınıfında, öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgi verildi.

Mobil tırda alınan eğitimin ardından öğrenciler özel hazırlanan trafik parkurunda akülü araç kullanarak pratik trafik eğitimi aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Oktay Yaltı, İl bazında trafik eğitimi konusunda çeşitli çalışmaların yapıldığını vurgulayarak, "Bugün öğrencilere temel trafik konuları hakkında bilgi verdik. Farkındalık oluşturuldu. Öğrencilerin katılımı bizi sevindirdi. Bu etkinliğin faydalı olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.