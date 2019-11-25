Son Dakika Haberleri: "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Karabük'te
Son Dakika Güncel 'Mobil Trafik Eğitim Tırı' Karabük'te - Son Dakika

"Mobil Trafik Eğitim Tırı" Karabük'te

6 saat önce

Türkiye genelinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığını geliştirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında kentleri ziyaret eden "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Karabük'e geldi.

Türkiye genelinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığını geliştirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında kentleri ziyaret eden "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Karabük'e geldi.

İçişleri ile Milli Eğitim Bakanlıkları arasında imzalanan "Mobil Trafik Eğitim Tırı ile Yürütülecek Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Eğitim İş Birliği Protokolü" kapsamında Karabük Anadolu İmam Hatip Lisesinde konuşlanan tırda, ilkokul öğrencilerine eğitim verildi.

Öğrenciler, tırdaki mobil sınıfta trafik eğitimi aldıktan sonra polis eşliğinde özel hazırlanan alanda akülü araç kullandı.

Yaptıkları hatalar konusunda uyarılan öğrencilere trafikte karşılaşabilecekleri tehlikeli durumlar da anlatıldı.

İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nın Karabük'te iki gün kalacağını söyledi.

Tırın birinci gün Karabük Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Aydınlıkevler İlkokulunda olacağını belirten Tuğ, ikinci gün ise Kent Meydanı'na geçeceğini kaydetti.

Tuğ, eğitimi çocukların trafik bilinci kazanması ve trafikle ilgili bilgi sahibi olmaları düşüncesiyle planladıklarını ifade ederek, "İlk gün her iki okulumuzda merkezden gelen görevliler tarafından 200'e yakın öğrencimize trafik eğitimi verilecek. İkinci gün ise Kent Meydanı'nda hem ilkokul hem de anaokulu öğrencilerimizin trafik bilinci kazanması düşüncesiyle eğitim vereceğiz." dedi.

Karabük Valisi Fuat Gürel de "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nı ziyaret ederek, eğitim çalışmalarını izledi.

Türkiye, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:00 Kaynak: AA
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