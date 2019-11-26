Son Dakika Haberleri: "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Karabük'te
Son Dakika Güncel 'Mobil Trafik Eğitim Tırı' Karabük'te - Son Dakika

"Mobil Trafik Eğitim Tırı" Karabük'te

6 saat önce

Türkiye genelinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığını geliştirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında kentleri ziyaret eden ve dün Karabük'e gelen "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda öğrencilere eğitim verildi.

Türkiye genelinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığını geliştirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında kentleri ziyaret eden ve dün Karabük'e gelen "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda öğrencilere eğitim verildi.

İçişleri ile Milli Eğitim Bakanlıkları arasında imzalanan "Mobil Trafik Eğitim Tırı ile Yürütülecek Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Eğitim İş Birliği Protokolü" kapsamında Karabük Kent Meydanı'na konuşlanan tırda, ilkokul öğrencilerine eğitim verildi.


Öğrenciler, tırdaki mobil sınıfta trafik eğitimi aldıktan sonra polis eşliğinde özel hazırlanan alanda akülü araç kullandı.


Yaptıkları hatalar konusunda uyarılan öğrencilere trafikte karşılaşabilecekleri tehlikeli durumlar da anlatıldı.


İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje kapsamında Karabük'te 400 öğrencinin eğitim alacağını söyledi.

Eğitimin çocuk yaşta verilmesinin önemine dikkat çeken Tuğ, "Dün Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Aydınlıkevler İlkokulu'nda bugün gün ise Kent Meydanı'na tırımız konuşlandı. Çocukların trafik bilinci kazanması ve trafikle ilgili bilgi sahibi olmaları düşüncesiyle bu eğitimler veriliyor." dedi.

Türkiye, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:42 Kaynak: AA
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