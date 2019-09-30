"Mobil Trafik Eğitim Tırı" Kocaeli'de

Türkiye genelinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığını geliştirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında hazırlanan "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Kocaeli'ye geldi.

İçişleri ile Milli Eğitim bakanlıkları arasında imzalanan "Mobil Trafik Eğitim Tırı ile Yürütülecek Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Eğitim İşbirliği Protokolü" kapsamında Bolu'dan yola çıkarak Sakarya'nın ardından kente gelen eğitim tırı, İzmit'teki Şehir Selçuk Gökdağ İlkokulu'nun bahçesinde faaliyetine başladı.

Tırın içindeki mobil sınıfta trafik eğitimi alan ilkokul öğrencileri, daha sonra özel olarak hazırlanan parkurda akülü araç kullanarak ilk sürücülük deneyimlerini yaşadı.

Çocuklarla yakından ilgilenen görevli polisler, trafik kuralları konusunda öğrencileri bilgilendirdi.

Mobil eğitim tırı, kentteki ilkokul öğrencilerine yarın akşama kadar hizmet verecek.

İlk durağı Bolu'dan 25 Eylül'de yola çıkan Mobil Trafik Eğitim Tırı'nın, 81 ildeki 40 bin ilkokulda eğitim gören yaklaşık 6 milyon öğrenciye ulaşması hedefleniyor.

Eğitim tırı, gittiği her ilde 2 gün kalacak şekilde Türkiye'yi dolaşacak.