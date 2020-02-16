"Mobil Trafik Eğitim Tırı" Lüleburgaz'da - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Mobil Trafik Eğitim Tırı' Lüleburgaz'da - Son Dakika

"Mobil Trafik Eğitim Tırı" Lüleburgaz'da

6 saat önce

Türkiye genelinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığı geliştirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında hazırlanan "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Lüleburgaz'a geldi.

Türkiye genelinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığı geliştirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında hazırlanan "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Lüleburgaz'a geldi.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Kongre Meydanı'na gelen eğitim tırında, ilkokul öğrencilerine teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Mobil sınıfta trafik eğitimi gören öğrenciler, trafik işaret ve levhalarının bulunduğu alanda ise İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliğinde görevli polis memuru Mehmet Balta yönetiminde akülü araç kullandı.

Eğitim sonunda öğrencilere kırmızı düdük hediye edildi.

milli eğitim bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Lüleburgaz, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 11:24 Kaynak: AA
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