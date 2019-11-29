Son Dakika Haberleri: "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Ordu'ya geldi
Son Dakika Güncel 'Mobil Trafik Eğitim Tırı' Ordu'ya geldi - Son Dakika

"Mobil Trafik Eğitim Tırı" Ordu'ya geldi

6 saat önce

Türkiye genelinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığını geliştirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında hazırlanan "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Ordu'ya geldi.

Türkiye genelinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığını geliştirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında hazırlanan "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Ordu'ya geldi.

İçişleri ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında kente gelen eğitim tırı, Tayfun Gürsoy Parkı'nda faaliyetine başladı.

İlkokul öğrencilerine yönelik iki günlük program çerçevesinde tır içerisinde teorik, açık alanda ise uygulamalı eğitim veriliyor.

Tırdaki mobil sınıfta trafik eğitimi gören öğrenciler, trafik işaretlerinin yer aldığı alanda ise polis eşliğinde akülü araç kullandı.

Uygulamalı eğitimde, trafik kurallarına ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.

Vali Seddar Yavuz, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ve İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş ile eğitim tırını ziyaret etti.

Öğrencilere verilen eğitimleri izleyen Yavuz, uygulama hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Trafik eğitimlerine de katılan Yavuz, uygulamanın öğrenciler üzerinde etkili olduğunu belirtti.

Mobil Trafik Eğitim Tırı Ordu'ya geldi

Türkiye, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:42 Kaynak: AA
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