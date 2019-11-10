Mobil Trafik Eğitim Tırı sayesinde 5 bin 584 çocuk trafik eğitimi aldı

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde erken yaştaki çocuklarda trafik bilinci ve farkındalığının oluşturulması amacıyla hayata geçirilen Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda çocuklara trafik eğitimi verilmeye devam ediliyor. Başladığı günden bu yana 12 ilde 120 okulda 5 bin 584 ilkokul öğrencisine trafik eğitimleri verilen Mobil Trafik Eğitim Tırı'na bir yenisi daha eklendi. Trafik eğitimleri için hazırlanan ikinci tırda yarından itibaren eğitimlere başlanacak.



İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında Eylül ayında "Mobil Trafik Eğitim Tırı Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalanmıştı. Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğüne bir adet tır tahsis edilmişti. Söz konusu tırın modernizasyonu sağlandı. Mobil Trafik Eğitim Tırı öğrencilerin ilgisini çekecek görsellerle ve trafik işaretleriyle süslenirken, ses sistemi, akülü çocuk arabaları, LCD televizyon, minyatür trafik işaretleri ve minyatür trafik lambaları, ikaz dubası, minyatür futbol kalesi, futbol topu ve 115 metrekarelik baskılı trafik eğitim brandası ile trafik eğitimleri vermeye uygun hale getirildi.



12 ilde 5 bin 584 öğrenciye eğitim verildi



Mobil Trafik Eğitim Tırı ile şimdiye kadar Bolu, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Uşak, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat olmak üzere toplam 12 ilde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 120 okulda 5 bin 584 ilkokul öğrencisine trafik eğitimi verildi.



Emniyet Genel Müdürlüğüne tahsis edilen ikinci tır da yenileme işlemleri tamamlanarak, Mobil Trafik Eğitim Tırı haline dönüştürüldü. İkinci Mobil Trafik Eğitim Tırı ile 11 Kasım'dan itibaren Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kayseri gibi şehirlerde bulunan ilkokul öğrencilerine trafik eğitimleri verilmeye başlanacak.



Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda 20 öğrenci sınıf ortamında teorik ve uygulamalı olarak trafik güvenliği konusunda eğitim görebilirken, tır içerisinde bulunan iki adet LCD televizyon sayesinde çocuklara temel trafik eğitimleri veriliyor. Eğitim brandası ve akülü araçlarla tır yakınına kurulan trafik eğitim parkuru sayesinde okul geçit görevlileri ve eğitici personelle birlikte öğrencilere yaya geçitlerini kullanma, karşıdan karşıya geçme kuralları, okul geçitlerini kullanma kuralları, geçiş önceliği bulunan araçlara yol verme kuralları, geçme ve geçilme kuralları öğretiliyor. - ANKARA