Son Dakika Haberleri: Mobil Trafik Eğitim Tırı Tanıtım Programı
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Mobil Trafik Eğitim Tırı Tanıtım Programı

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi Bakan Soylu'yu karşılayanlar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çocuklara el sallaması Bakanların kucağındaki bebekle görüntüsü Çocuklardan görüntüler Protokol imzalanması Plaket takdimi Çocuklara hediye verilmesi...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi

Bakan Soylu'yu karşılayanlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çocuklara el sallaması

Bakanların kucağındaki bebekle görüntüsü

Çocuklardan görüntüler

Protokol imzalanması

Plaket takdimi

Çocuklara hediye verilmesi

TRT Çocuk Korosunun kemer ile ilgili şarkı söylemeleri ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mamak Şehit Cihan Yıldız İlkokulu'nda Mobil Trafik Eğitim Tırı Tanıtım Programı'na katıldı.

Mobil Trafik Eğitim Tırı Tanıtım Programı

Süleyman Soylu, Ziya Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:33 Kaynak: AA
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