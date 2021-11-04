Mobil Eğitim Tırı Trabzon'da - Son Dakika

Türkiye genelinde okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalıklarını geliştirmek amacıyla imzalanan protokol kapsamında "Mobil Eğitim Tırı" Trabzon'a geldi.

İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında ilimize gelen eğitim tırını ziyaret eden Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, verilen eğitim hakkında bilgi aldı.

Öğrencilere tır içerisinde teorik, açık alanda ise uygulamalı eğitim verilirken tırdaki mobil sınıfta eğitim gören öğrenciler, trafik işaretlerinin yer aldığı alanda da polis eşliğinde akülü araç kullandı. Trafik kurallarına ilişkin bilgi aktarılan uygulamalı eğitimin ardından, öğrencilere projenin sembolü olan "Kırmızı Düdük" ve çeşitli hediyeler verildi.