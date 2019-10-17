"Mobil Trafik Eğitim Tırı" Uşak'ta

Türkiye genelinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığını geliştirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında hazırlanan "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Uşak'a geldi.

İçişleri ile Milli Eğitim bakanlıkları arasında imzalanan "Mobil Trafik Eğitim Tırı ile Yürütülecek Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Eğitim İş Birliği Protokolü" kapsamında kente gelen eğitim tırı, Atapark'ta faaliyetine başladı.

İlkokul öğrencileri, tırdaki mobil sınıfta trafik eğitimi aldıktan sonra özel olarak hazırlanan alanda akülü araç kullandı.

Polis memurlarının hataları konusunda uyardığı öğrenciler, trafikte karşılaşabilecekleri durumları da tecrübe etti.

Mobil eğitim tırında, 360 öğrencinin trafik konusunda bilgilendirilmesi planlanıyor.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin eğitim tırını ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Vali Kocabıyık, her yıl trafik kazasında 7 bin kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

İçişleri Bakanlığı tarafından trafik konusunda çok ciddi bilinçlendirme çalışmaları yapıldığını hatırlatan Kocabıyık, "Tırımız Uşak'ta 2 gün kalacak ve öğrencilerimiz eğitime tabi tutulacak. Ayrıca uygulama yaptırıp onları bilinçlendirmeye çalışacağız." dedi.

Öğrencilerden Hatice Beyza Şahin de çok şey öğrendiğini belirterek, trafikte hatalı davrananları uyaracağını söyledi.