Son Dakika Haberleri: "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Yozgat'ta
Son Dakika Güncel 'Mobil Trafik Eğitim Tırı' Yozgat'ta

"Mobil Trafik Eğitim Tırı" Yozgat'ta

7 saat önce

Türkiye genelinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığını geliştirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında kentleri ziyaret eden "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Yozgat'a geldi.

Türkiye genelinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığını geliştirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında kentleri ziyaret eden "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Yozgat'a geldi.


İçişleri ile Milli Eğitim bakanlıkları arasında imzalanan "Mobil Trafik Eğitim Tırı ile Yürütülecek Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Eğitim İş Birliği Protokolü" kapsamında eğitim tırının geldiği Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.


İlkokul öğrencileri, tırdaki mobil sınıfta polislerden trafik eğitimi aldıktan sonra özel hazırlanan alanda akülü araç kullandı.


Yaptıkları hatalar konusunda polisler tarafından uyarılan öğrencilere, trafikte karşılaşabilecekleri tehlikeli durumlar da anlatıldı.

Cumhuriyet Meydanı, Türkiye, Yozgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:02 Kaynak: AA
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