Son Dakika Haberleri: Mobil uygulama "Eczanem Nerede" hizmete girdi
Son Dakika Teknoloji Mobil uygulama 'Eczanem Nerede' hizmete girdi - Son Dakika

Mobil uygulama "Eczanem Nerede" hizmete girdi

6 saat önce

Türk Eczacıları Birliğinin (TEB) mobil uygulaması "Eczanem Nerede" vatandaşların hizmetine sunuldu.

Mobil uygulama

Türk Eczacıları Birliğinin (TEB) mobil uygulaması "Eczanem Nerede" vatandaşların hizmetine sunuldu.

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, TEB Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında uygulama hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin her yerinde kesintisiz sağlık ve ilaç hizmeti veren bir mesleğin mensupları olduklarını ifade eden Çolak, "Halka en yakın sağlık danışmanıyız. Türk Eczacıları Birliği olarak halk sağlığını her şeyin üzerinde tutuyoruz. Yanlış bilgiyle, yanlış yönlendirmelerle her daim mücadele ediyoruz. 'Eczanem Nerede' uygulaması işte bu anlayışın bir çıktısıdır." diye konuştu.

Çolak, ülke genelinde 26 bin 416 eczaneden nöbet ve adres bilgisi alan uygulamanın güvenilir ve doğru kaynak mantığıyla çalıştığını, veriler anlık güncellendiği için vatandaşların yanlış adreslerde vakit kaybetmeyeceklerini anlattı.

Kişinin bulunduğu konuma en yakın eczaneleri, nöbetçi eczaneleri, iletişim numaralarını ve yol tarifi bilgisini veren mobil uygulama, internetten ücretsiz indirilebiliyor.

Erdoğan Çolak, Türkiye, Teknoloji

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:46 Kaynak: AA
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