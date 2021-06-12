Mobil uygulama ile doktora gitmeden uzaktan tedavi hızla yaygınlaşıyor

Teletıp Derneği Başkanı Hamdi Akan, "Albert Sağlık Asistanı platformu üzerinden nisan ayında 2.500 tele sağlık görüşmesi gerçekleştirildi. Google Play Store ve Apple App Store'dan kolayca ücretsiz indirilen bu uygulama, şu ana kadar 30.000'den fazla hastanın tedavisinde onlara destek oldu." dedi.

AA muhabirine Teletıp yöntemine ilişkin değerlendirmede bulunan Akan, dijital dönüşümün sağlık alanındaki en önemli uygulamalarından olan bu yöntemle kırsal bölgelerdeki yaşlı hastalar başta olmak üzere, birçok hastanın çevrim içi ortamda tedavi görebildiğini söyledi.

Teletıp projesinin, Türkiye'de bu alandaki tek dernek olan Teletıp Derneği tarafından, Abdi İbrahim öncülüğünde hayata geçirildiğini hatırlatan Akan, "Salgınla yükselen dijital dönüşümün teletıp alanındaki yansımalarını değerlendirip, hematoloji-onkoloji alanındaki lider hekimlere sunmuş olduğumuz teletıp araçları, hasta ile hekim arasındaki fiziksel bariyerlerin aşılmasını sağlayan bir proje." diye konuştu.

Akan, onkoloji-hematoloji alanında uçtan uca dijital hastalık yönetimi ve teletıp çalışması anlamında ilk defa bu çapta bir uygulamanın hayata geçirildiğini belirterek, 2020'nin son aylarında hayata geçen projenin, Kovid-19'un da yarattığı ihtiyaç ile büyüyerek devam ettiğini dile getirdi.

Sürecin hekimin hastayı sistem üzerinden davet etmesi ile başladığını aktaran Akan, "Hasta kendisine gelen SMS aracılığıyla 'Albert Sağlık Asistanı' mobil uygulamasını indiriyor ve gerekli onayları verip kaydoluyor. Google Play Store ve Apple App Store'dan kolayca ücretsiz indirilen bu uygulama, şu ana kadar 30.000'den fazla hastanın tedavisinde onlara destek oldu." dedi.

Akan, Albert Sağlık Asistanı kullanıcıların yüzde 95'inin çevrim içi doktor görüşmesinden çok memnun olduklarını ve tele sağlığı tekrar tercih edeceklerini belirttiklerini söyleyerek, "Doktorlarımız, kullanıcıların yüzde 88'inin ihtiyaçlarının tele sağlık hizmeti kapsamında giderildiğini ifade ettiler." şeklinde konuştu.

"Ülkemizin ulusal altyapısı bunu başaracak nitelikte"

Telesağlık hizmeti verebilmek için gerekli koşulların tıbbi açıdan diğer sağlık hizmetlerinden farklı olmadığına değinen Akan, "Bu hizmet için farklı bir altyapı kurulacağı, yazılım desteği gerekeceği, hizmet alana da donanım ya da yazılım sağlanması gerekebileceği için gereksinime göre hizmeti alana gidecek mobil ünite ve personel sağlanması gerekebilir. Tüm bunlar basitten karmaşığa ayrıca yapılandırılmalı." ifadelerini kullandı.

Hematoloji ve onkoloji alanında Abdi İbrahim öncülüğünde adapte edilen gelişmiş teletıp sisteminin birçok hematoloji-onkoloji hastasının da hayatına kolaylıklar getireceğini kaydeden Akan, şöyle devam etti:

"Hekime erişimi kolaylaştırıcı ve sıklaştırıcı bir etki yaratacaktır. Ülkemizin ulusal altyapısı bunu başaracak niteliktedir. Telesağlık ve teletıp kavramlarının anlaşılması ve avantajlarının anlaşılması temel amacımız. Teletıp konusunun aslında demokratik olduğunu söyleyebiliriz çünkü kırsal kesim gibi sağlık hizmetlerinin ulaşılamadığı ya da kısıtlı olduğu alanlar da ulaşılabilir hale geliyor. Özellikle kırsal kesimdeki yaşlı ve kronik hastalara teletıp ile ulaşabilmek büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Albert Sağlık Asistanı platformu üzerinden sadece Nisan ayında 2.500 tele sağlık görüşmesi gerçekleştirildi. Hematoloji ve Onkoloji alanında yapacağımız çalışmalarla bu alanlarda 2021 yılında 1000'in üzerinde görüntülü görüşme gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."

Dünyada 2020'de 39 milyar dolar büyüklüğe ulaşan teletıp pazarının, Kovid-19'un da etkisiyle büyümesini hızlandırdığını söyleyen Akan, "Önümüzdeki 5 sene için, yıllık ortalama büyüme oranının yüzde 37.7'ye ulaşması bekleniyor. Türkiye'de ise henüz yeni yapılanmaya başlayan bu pazar, regülasyon konusunda atılan adımlar ile birlikte hız kazanacak ve Avrupa'daki seviyelere çok yakın zamanda erişecektir." dedi.

"Mobil uygulamalar hayatımızın önemli bir parçası"

Özellikle son 20 yıl ve salgın döneminin getirdiği değişime işaret eden Akan, şöyle konuştu:

"Mobil uygulamalar hayatımızın önemli bir parçası oldu ve olacak. Gerek günlük yaşamımız gerek iş hayatımız ve hayatımızı etkileyen bir çok alan mobil uygulamalar üzerinden gerçekleşecek bu da iş yeri kavramı dahil olmak üzere bir çok kavramın değişmesine ve yeniden tanımlanmasına neden olacak. En basit şekliyle alışveriş şeklimiz değişti, belli bir yaşın üzerindeki insanlar dahi elektronik alışverişe yöneldi ve alıştılar. Sağlık alanında bu değişikliklerin radikal olup olmayacağını göreceğiz. Teletıp ve telesağlık birbirinden farklı kavramlar ve biz aslında ülke olarak telesağlık konusundaki devrimi son 10 yılda yaşadık dolayısıyla diğer alanlara kıyasla daha alışkın durumdayız. Hematoloji ve onkoloji alanında Abdi İbrahim öncülüğünde adapte edilen gelişmiş teletıp sisteminin birçok hastanın da hayatına kolaylıklar getirecek, hekime erişimi kolaylaştırıcı ve sıklaştırıcı bir etki yaratacaktır."

Akan, uygulama içinde 18 farklı branştan 296 sağlık profesyonelinin hizmet verdiğini, platformda yer almak isteyen her hekimin ise "info@albert.health" üzerinden iletişime geçerek dahil olabildiğini söyledi.

Teletıp alanında öncü rolü üstlendiklerine değinen Akan, "Amacımız hematoloji-onkoloji alanlarında misyonunuza uygun bir şekilde daha çok hayatın iyileşmesine katkı sağlamak, hekimlere sağlayacağımız teletıp projesi ile dijital dönüşümün sağlık alanındaki yansımalarının en önemli ayaklarından biri olan teletıp hizmetini ilk sunan firma olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.