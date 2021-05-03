Mobil uygulama üzerinden çekiliş imkanı - Son Dakika

Akasya ve Akbatı uygulamaları üzerinden 3-31 Mayıs tarihleri arasında giriş yapılarak çekiliş imkanları sunulacağı duyuruldu.

Yapılan açıklamada, "Birbirinden keyifli hediyeleri kazanma şansı için Akbatı ve Akasya'nın mobil uygulamasına her gün giriş yaparak yeni bir çekiliş hakkı kazanmak mümkün. Akbatı mobil uygulamasını indirenler Apple'ın birbirinden farklı ürünlerini kazanma şansı yakalayacak. Ödüller arasında; 1 adet Apple Watch S3 ve 1 adet Apple Ipad yer alacak. Aynı şekilde Akasya mobil uygulaması üzerinden de birbirinden güzel hediyeler kazanma fırsatı da sunulacak. 1 adet Apple TV ve 1 adet Nespresso Essenza Mini Kahve Makinesi ödüller arasında yer alıyor" ifadelerine yer verildi.

Akiş GYO çatısı altındaki Akasya ve Akbatı alışveriş merkezlerinin mobil uygulamaları üzerinden 3 Mayıs -31 Mayıs tarihleri arasında uygulamaya giriş yaparak, her gün yeni bir çekiliş hakkı kazanmanın mümkün olacağı bilgilerine yer veridli.