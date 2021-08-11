Türk Telekom'dan yeni tarife

Müşterilerine yeni bir mobil yaşam deneyimi sunmak için 4.5G çekim noktası sayısını 2 yılda 2 kat artıran Türk Telekom, 3 ay cayma bedelsiz deneme imkanıyla 'Ferah Tarifeler'i sunduğunu duyurdu.

Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı veren Türk Telekom, yenilenen altyapısı ile mobildeki çekim noktalarını 2 senede 2 kat artırarak 81 ilde iletişim sağlıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre 'Ferah Tarifeler', beş farklı seçenek ile 2 GB'dan 20 GB'a kadar internet, her yöne aylık 750 dakikadan 1000 dakikaya kadar konuşma ve 250 SMS imkanı sunarken; 'Sil Süpür' ile aylık 5 GB internet hediye ediyor. 'Ferah Tarifeler', ilk 3 ay online kanaldan başvurulara özel, yüzde 15'e varan indirimler kazandırıyor. Ayrıca, ilk 3 ay cayma bedelsiz denenebiliyor.

Karavanda mobil yaşam

Şirket, yeni reklam filmi 'Türk Telekom'la Mobil Yaşa'da 'Ferah Tarifeler'e odaklanıyor. Reklam filminde, eğitim ve iş hayatını evden yürüten bir ailenin mobil hayata geçiş kararı anlatılıyor. Türk Telekom'un yeni 'Ferah Tarifeler'i mavi karavanı ile yollara düşen aileyi yalnız bırakmıyor ve değişen mobil ihtiyaçlara uygun teklifler sunuyor. - İSTANBUL