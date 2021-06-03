Mobilden Akbanklılar cebe inen Akbank Kart ile chip-para kazanıyor

Akbank, Akbank Mobil'den Akbanklı olanlara cebe inen Akbank Kart ile internet alışverişlerinde toplam 1200 TL'ye varan kaybolmayan chip-para kazanma imkanı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, dijital süreç ile Akbanklı olanlara 1 yıl boyunca EFT/Havale, limit üstü para çekme ve ortak ATM işlemlerinden ücretsiz faydalanma imkanı sunuyor.

Akbank Mobil'den ilk kez Akbanklı olup, Akbank Kart'ını cebe indiren müşterilerine internet alışverişlerinde yüzde 2, ayda 100 TL, 1 sene sonunda da toplam 1200 TL'ye varan kaybolmayan chip-para kazandırıyor.

Akbank Kart ile müşterilerine internetten yaptıkları alışverişleri kapıda ödeme yerine, hesaplarındaki nakit ile internetten güvenli alışveriş yapabilme olanağı sağlayan Akbank, sosyal mesafenin korunduğu bu dönemde teması en aza indirmeye de yardımcı oluyor.

Akbank Kart ile temassız olarak tek seferde 350 TL'ye kadar alışveriş de yapılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Ödeme Sistemleri Bölüm Başkanı Şebnem Dağ Güven, şunları kaydetti:

"Artık müşterilerimiz Akbank Mobil'den, Akbank Kart'ını anında cebe indirebiliyor. Geçen yıl tasarımını ve özelliklerini yenilediğimiz, Türkiye'de temassız işlemlerde pazar lideri banka kartı olan Akbank Kart'ın dijital kullanım özelliği ile kuryeyi beklemeden anında internetten ödeme yapılabilir, mobil ödemelerde kullanılabilir. Akbank Kart ile yapılan alışverişlerde müşteriler hesaplarındaki para ile internet ve günlük alışverişlerini hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirler. Üstelik dijital müşteri edinimi sürecimiz ile Akbanklı olanlar, her internet alışverişine yüzde 2, aylık 100 TL'ye, toplamda 1200 TL'ye varan chip-para kazanabiliyor."