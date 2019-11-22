Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, GSM operatörlerinin Türkiye'deki sürpriz noktalarda vatandaşlara 5G deneyimi sunacağını belirterek, "2020'de farklı alanlarda 5G deneyimlenecek." dedi.

Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde kapılarını açan mobil uygulama fuarı "Mobilefest İstanbul"un ikinci gününde düzenlenen "5G ve İleri Teknolojilerle Geleceğe Bakış Paneli"nin moderatörlüğünü yapan Sayan, mobil uygulamaların; maliyet ve zamandan tasarruf, kaliteli hizmet, ödeme kolaylığı ve müşteri memnuniyetine kadar pek çok beklentiyi yerine getirecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

Sayan, Avrupa'da teknolojiyi kullanan bir traktör üreticisinin geliştirdiği mobil uygulamaya değinerek, "Üretici traktör lastiğine yerleştirdiği sensörün yardımıyla topraktan aldığı veriyi hava durumu tahminiyle birleştiriyor ve o toprak için en doğru tohumlama dizilişini direksiyonun başında anlık olarak görebiliyor. Böylece çiftçinin işi kolaylaşıyor, hızlanıyor, ürün ise daha verimli hale geliyor." ifadelerini kullandı.

Mobil aplikasyonların hayatın akışını değiştireceğini vurgulayan Sayan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"5G'nin ticari olarak kullanılmasıyla ilgili çok kısa vadeli plan yapmıyoruz. Önceliğimiz mümkün olduğunca ortak yatırımın önünü açacak şekilde operatörlerimizin ortak yatırım yapmalarını sağlamak. Operatörlerimizin önümüzdeki süreçte ticari olarak Türkiye'nin her yerinde kullanılmadan önce bazı sürprizleri olabileceğini tahmin ediyorum. Bu noktada bizden deneme izni alarak sürpriz yerlerde 5G'yi sizle tanıştıracağını düşünüyorum. Vakti gelince onlar açıklayacaktır."

Sayan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra bürokrasideki hantallığın geride kaldığına işaret ederek, "2020'de farklı alanlarda 5G deneyimlenecek." bilgisini verdi.