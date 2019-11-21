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"Mobilefest İstanbul" kapılarını açtı

6 saat önce

Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde kapılarını açan mobil uygulama fuarı Mobilefest İstanbul'da, mobil uygulama alanındaki profesyoneller ve girişimciler bir araya geldi.

Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde kapılarını açan mobil uygulama fuarı Mobilefest İstanbul'da, mobil uygulama alanındaki profesyoneller ve girişimciler bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilen etkinlik kapsamında dijital pazarlama profesyonelleri, mobil uygulama dünyası ve teknoloji meraklıları İstanbul'da buluştu.

Verilen bilgiye göre, dünya ve Türkiye'nin ilk mobil uygulama fuarı olan ve 24 Kasım'a kadar sürecek etkinlikte, kamu, özel sektör ve girişimlerin dahil olduğu, Türkiye'deki mobil uygulama ekosisteminin tüm bileşenleri, sektörü masaya yatıracak.

Hem iş dünyasına hem de son kullanıcılara yönelik seminer, atölye çalışmaları ve etkinlikleri içerecek olan Mobilefest, fuar alanında katılımcılara festival niteliğinde bir etkinlik yaşatıyor.

2 binin üzerinde sektör profesyoneli ve 50 bini aşkın ziyaretçinin ağırlanması hedeflenen fuarda, dört gün boyunca mobil uygulama gündemindeki konular ve yeni teknolojiler tartışılarak sektörel öngörüler paylaşılacak.

Mobil ve teknoloji sektör profesyonelleri, devlet yetkilileri ve düzenleyici kurum yöneticilerinin bir araya geleceği ilk günkü oturumlarda, mobil ekosistem, mobil stratejiler, veri yönetimi, tasarım, müşteri tecrübesi ve lokasyon bazlı pazarlama gibi sektörel konular tartışılacak.

Etkinliğin ikinci gününde, startup temalı oturumlarla girişim ekosisteminin önde gelen isimleri bir araya gelecek.

Zirvenin üçüncü gününde, son kullanıcıya ve doğrudan tüketicilere hizmet veren sektör profesyonellerinin pazar dinamiklerini ve mobil dünyadaki en son teknolojik gelişmeleri tartışacakları oturumlar dizisi yapılacak.

Dördüncü günde ise, mobil uygulamalar pazarından en önemli payı almakta olan mobil oyunlar, sektör profesyonelleri, yazılım geliştiriciler ve mobil oyun meraklıları tarafından ele alınacak.

Türkiye'deki organizasyonun ardından 2020 yılında, Mobilefest'in yurt dışına taşınması planlanıyor.

Mustafa Varank, İstanbul, Türkiye, Avrasya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:48 Kaynak: AA
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