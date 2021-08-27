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Mobilize Limo'nun dünya lansmanı 8 Eylül'de yapılacak - Son Dakika

Mobilize Limo'nun dünya lansmanı 8 Eylül'de yapılacak

27.08.2021 16:08
Mobilize Limo'nun dünya lansmanı 8 Eylül'de yapılacak, System.String[]

Taksi, özel kiralık araçlar ve filolara özel araç çağırma hizmetleri için ideal yüzde 100 elektrikli sedan Mobilize Limo'nun dünya lansmanı, 8 Eylül'de 2021 IAA Münih Otomobil Fuarı'nda gerçekleşecek.

Taksi, özel kiralık araçlar ve filolara özel araç çağırma hizmetleri için ideal yüzde 100 elektrikli sedan Mobilize Limo'nun dünya lansmanı, 8 Eylül'de 2021 IAA Münih Otomobil Fuarı'nda gerçekleşecek.

Renault Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Mobilize Limo, 2022'nin ikinci yarısından itibaren profesyonel kullanıcılara yönelik araç ve hizmetleri içerecek esnek paketler sunacak.

Grup, mobilize, taksi, özel kiralık araçlar ve filolarına özel yüzde 100 elektrikli motora sahip dört kapılı 4,67 m uzunluğundaki sedan araç Limo'nun lansmanını gerçekleştirecek. Yalnızca abonelikle sunulan teklif, kişiye özel mobilite çözümlerini içerecek.

Verilen bilgiye göre, Mobilize Limo, Renault Grubu ve Jiangling Motors Group Co., LTD (JMCG) tarafından 2018'de kurulan ortaklık sayesinde ortaya çıktı.

Araç, Renault Grubu ve ağının 10 yılı aşkın süredir desteklediği araç ve hizmet e-mobilite bilgi birikimi ve deneyiminden faydalanıyor. Bu yeni model, Münih'teki IAA Mobility 2021 otomobil fuarında, 8 Eylül'deki Mobilize özel gününde Renault standında gün yüzüne çıkacak. Ardından, 2022'nin ikinci yarısından itibaren 40 Mobilize Limo aracından oluşan bir filo, Avrupa'nın dört bir yanında kullanıma sunulması planlanan hizmetlerin onaylanması için sahaya sürülecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mobilize Üst Yöneticisi (CEO) Clotilde Delbos, ilk Mobilize modeli Limo'nun, yeni markanın araç çağırma pazarında yaşanan dönüşüme yönelik olarak ortaya çıktığını belirterek, "Bir araçla esnek hizmetleri bir araya getiren bu teklif, Mobilize'ın kullanıcılara yeni ihtiyaçlarında eşlik etme becerisini eksiksiz biçimde gösteriyor. Ayrıca Renault Grubu'nun mobilite hizmetlerindeki deneyimi ve 'RCI Bank and Services' şirketinin finans alanındaki gücünden doğan benzersiz teknik bilgiyi de ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mobilize Araç Direktörü Gilles Normand da, "Limo'nun elektrikli motoru en değerli kısmı. Böylece araç çağırmanın en yaygın olduğu şehirlerde ideal bir tercih haline geliyor. Nerede kullanılırsa kullanılsın yaklaşık 450 kilometrelik sürüş menziliyle sürücüye bir ve hatta iki gün şarj etmeden kullanım imkanı sunuyor. Nizami, geniş ve bağlantılı Limo Mobilize'nin hem profesyonellerin hem de müşterilerin ihtiyaçlarını karşılama becerisini ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Renault, Münih, Taksi, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Mobilize Limo'nun dünya lansmanı 8 Eylül'de yapılacak - Son Dakika Ekonomi


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