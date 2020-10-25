Mobilya atölyesi ve deposu alev alev yandı - Son Dakika

ANTALYA'da bir apartmanın zemin katındaki mobilya atölyesi ve deposu yandı. Bir kadın ile bir itfaiye erinin hafif yaralandığı yangını izlemek için toplanan kalabalık, polise zor anlar yaşattı.

Yangın, Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi 2128 Sokak üzerindeki mobilya atölyesinde, saat 13.30'da çıktı. Fuat Süzen'e ait işletmeden dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangında dumandan etkilenen bir kadın ile elinden yaralanan itfaiye erine sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Alevler arasında kalan 07 FT 485 plakalı otomobil, itfaiye ve vatandaşların uzun uğraşları sonucu park edildiği yerden çekilerek çıkarıldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kalabalığın yangın söndürme çalışmalarını izlemek için ısrarcı davranışı, polise zor anlar yaşattı.