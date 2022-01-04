BURSA-MOBİLYA ATÖLYESİ VE GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ OLARAK KULLANILAN BİNADA YANGIN - Son Dakika

BURSA'da mobilya atölyesi ve geri dönüşüm tesisi olarak kullanılan 2 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Osmangazi ilçesi Kovukçınar Mahallesi'nde mobilya atölyesi ve geri dönüşüm tesisi olarak kullanılan 2 katlı binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek, binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının çevredeki binalara sıçrama ihtimaline yanan binaya yakın bulunan evlerdeki kişiler tahliye edildi. Yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.