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Mobilya atölyesinde çıkan yangın 4 iş yerine sıçradı
6 saat önce
HATAY'da, bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın çevredeki 4 iş yerine de sıçrayarak büyük çapta maddi hasara yol açtı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:39 Kaynak: DHA
HATAY'da, bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın çevredeki 4 iş yerine de sıçrayarak büyük çapta maddi hasara yol açtı.
Antakya Küçük Sanayi Sitesi 7. Cadde'deki bir mobilya imalathanesinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek imalathanenin yanındaki 4 iş yerine de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangın nedeniyle 5 iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
- Hatay
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