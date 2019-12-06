Son Dakika Haberleri: Mobilya atölyesinde çıkan yangın 4 iş yerine sıçradı
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Mobilya atölyesinde çıkan yangın 4 iş yerine sıçradı

6 saat önce

HATAY'da, bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın çevredeki 4 iş yerine de sıçrayarak büyük çapta maddi hasara yol açtı.

Mobilya atölyesinde çıkan yangın 4 iş yerine sıçradı, System.String[]
HATAY'da, bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın çevredeki 4 iş yerine de sıçrayarak büyük çapta maddi hasara yol açtı.

Antakya Küçük Sanayi Sitesi 7. Cadde'deki bir mobilya imalathanesinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek imalathanenin yanındaki 4 iş yerine de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangın nedeniyle 5 iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


- Hatay
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:39 Kaynak: DHA
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