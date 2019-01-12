Mobilya Atölyesinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Mobilya atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındıKAYSERİ - Kayseri Mobilyacılar Sitesi'nde bulunan bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Mobilya atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı



KAYSERİ - Kayseri Mobilyacılar Sitesi'nde bulunan bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Oymaağaç mahallesinde bulunan Mobilyakent 5082. sokak üzerinde bulunan bir atölyede yangın çıktı. Yangının ardından bölgeye Kayseri Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de takviye olarak olay yerine gelerek, alevlerin diğer fabrikalara sıçramaması için yangına müdahale etti. Polis olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, herhangi bir çökme tehlikesine karşı AFAD ekipleri de hazır bekledi. Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonrasında yangın kontrol altına alınırken, işyerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Ekiplerin soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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