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Mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu

11 dakika önce

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu, System.String[]
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Olay, gece saat 01.30 sıralarında Büyükyoncalı Mahallesi, Yeniköy Caddesi üzerindeki bir apartmanın altında bulunan mobilya atölyesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Hakan Kurtoğlu'ya ait mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden çevre sakinleri olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Saray ve Kapaklı ilçesinden gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını güçlükle kontrol altına aldı.

Korkutan yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, mobilya atölyesi tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:48 Kaynak: İHA
Tekirdağ, İtfaiye, Saray, 3. Sayfa
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