Son Dakika Haberleri: Mobilya Atölyesinde Korkutan Yangın

Mobilya Atölyesinde Korkutan Yangın

54 dakika önce

Mobilya atölyesinde korkutan yangınİSTANBUL - Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesindeki bir mobilya atölyesinde yangın çıktı.

Mobilya atölyesinde korkutan yangın

İSTANBUL - Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesindeki bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Vatandaşlarda panik neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay saat 04: 00 sularında Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi 1. Karaca sokaktaki bir mobilya atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle atölyede yangın çıktı. Atölyenin içerisinde bulunan tahtalar bir anda alevler içinde kalırken, yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kontrol altına alınan yangında yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları yapıldıktan sonra, içeride kimsenin olmadığı tespit edildi. Çıkan yoğun dumanlar uzun süre itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilmeye çalışıldı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 05:35 Kaynak: İHA

İtfaiye, Küçükçekmece, Murat Erat, 3. Sayfa
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