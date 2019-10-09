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Son Dakika 3. Sayfa Mobilya atölyesinde korkutan yangın

Mobilya atölyesinde korkutan yangın

4 dakika önce

Mobilya atölyesinde korkutan yangınKARAMAN - Karaman'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Mobilya atölyesinde korkutan yangın

KARAMAN - Karaman'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 23.45 sıralarında Hamdiye Mahallesi'ndeki Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mobilya atölyesinden dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Yangın nedeniyle iş yerinde küçük çaplı hasar oluşurken, itfaiye yaptığı incelemede şase yapan elektrik kablosunun yandığını tespit etti.

Mobilya atölyesinde korkutan yangın

Murat Erat, Karaman, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:30 Kaynak: İHA
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