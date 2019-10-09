Son Dakika Haberleri: Mobilya atölyesinde korkutan yangın
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Mobilya atölyesinde korkutan yangın

1 saat önce

Karaman'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Mobilya atölyesinde korkutan yangın, System.String[]

Karaman'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 23.45 sıralarında Hamdiye Mahallesi'ndeki Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mobilya atölyesinden dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Yangın nedeniyle iş yerinde küçük çaplı hasar oluşurken, itfaiye yaptığı incelemede şase yapan elektrik kablosunun yandığını tespit etti.

(Mehmet Dağlı/İHA)

Karaman, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:55 Kaynak: İHA
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