Son Dakika Haberleri: Mobilya Atölyesinde Yangın

Mobilya Atölyesinde Yangın

1 saat önce

Kayseri'de bir mobilya atölyesinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

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Kayseri'de bir mobilya atölyesinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Mobilya Kent 5082. Sokak'taki mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Atölyenin depo kısmına da sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Söndürme çalışmaları sırasında çalışanların zorluk çıkarması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi de yönlendirildi.

Atölyenin, hafta sonu olması nedeniyle birkaç saat önce kapatıldığı ve içeride kimsenin bulunmadığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:34 Kaynak: AA

Kayseri, Murat Erat, Güncel
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