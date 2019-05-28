Son Dakika Haberleri: Mobilya atölyesinde yangın
Son Dakika Güncel Haber

Mobilya atölyesinde yangın

1 saat önce

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, mobilya atölyesinde kaynak yapıldığı sırada kıvılcımların süngerleri tutuşturmasıyla çıkan yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

Mobilya atölyesinde yangın, System.String[]
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, mobilya atölyesinde kaynak yapıldığı sırada kıvılcımların süngerleri tutuşturmasıyla çıkan yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.
Yangın, saat 16.30 sıralarında Bodrum- Gündoğan yolu Göltürkbükü kavşağında bulunan mobilya atölyesinde çıktı. İddiaya göre, yangın atölyede kaynak yapıldığı sırada kıvılcımların süngerleri tutuşturmasıyla başladı. Alevler ahşap malzeme, boya, tiner ve vernik gibi kimyasal ürünlerine sıçramasıyla hızla büyüdü. Atölyeden dumanlar yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı çok sayıda ekip müdahale etti. Yangın işletmenin arkasında bulunan çam ağaçlarını da tutuştururken, itfaiye ekipleriyle birlikte Milas Orman İşletme Şefliğine bağlı ekiplerde yangına müdahale etti. İşyeri çalışanları da bir yandan ekiplere yardım ederken bir yandan da kendi imkanlarıyla alevleri söndürmeye çalıştı. Yaklaşık iki saat içinde yangın söndürülürken, geniş bir alanda faaliyet gösteren işletmede büyük çapta maddi hasar meydana geldi. 
Öte yandan Gündoğan Mahallesi Veterinerler Sitesi yakınlarında çıkan yangın ise itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. 


- Bodrummuğla
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:58 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Falezlerden Atlayan Genç Kız, Sedye İle Elden Ele Ambulansa Taşındı Meteoroloji açıkça uyardı: Hastalar, çocuklar ve yaşlılar dışarı çıkmasın! Köylüler, ev, ahır ve samanlığın yanışını üzüntüyle izledi İçişleri Bakanı Soylu, İmamoğlu'nu eleştirdi: Demin bir çocuğu tokatladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 23:13:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mobilya atölyesinde yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]