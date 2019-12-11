Mobilya atölyesinde yangın - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mobilya atölyesinde yangın - Son Dakika

Mobilya atölyesinde yangın

6 saat önce

Zonguldak'ta, sanayi sitesinin üst tarafında mobilya üretimi yapılan binada yangın çıktı.

Mobilya atölyesinde yangın, System.String[]

Zonguldak'ta, sanayi sitesinin üst tarafında mobilya üretimi yapılan binada yangın çıktı. Yangın binanın bitişiğindeki iki evin çatısına sıçraması üzerine polis, evleri boşalttı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmasını sürdürüyor.

Yangın, saat 16.30 sıralarında On Temmuz Mahallesi Acılık Caddesi'nde bulunan sanayi sitesinin üst tarafında bulunan mobilya üretimi yapılan binada çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. İlk belirlemelere göre binada kimse olmadığı öğrenildi. Ekipler, vatandaşları bina çevresinden uzaklaştırdı. Yangın, binanın arkasındaki iki evin çatısına da sıçradı. İtfaiye ekipleri buradaki yangınları büyümeden kontrol altına aldı. Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.


Zonguldak, İtfaiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 05:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Esenyurt'ta silahlı kavga: 5 yaralı
Bolu Dağı Tüneli, kontrol için yarın 1,5 saat trafiğe kapatılacak 'Uyuşturucu satanların hepsini döveceğim' dedi, evinden uyuşturucu çıktı Arkadaşı haber verdi, polis ipten kurtardı

Son Dakika Haberleri
00:18 ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İran ile tutuklu değişimi açıklaması - Son Dakika
00:18 Sudan ile BAE arasında iş birliği vurgusu - Son Dakika
00:17 Kırmızıgül, Mucize 2: Aşk'ın galasını memleketinde yaptı - Son Dakika
00:17 Kastamonu'da minarede mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
00:16 Arnavutluk Başbakanı Rama, depremde arama kurtarma çalışmalarına katılanlara madalya verdi - Son Dakika
23:48 "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü! - Son Dakika
22:32 Bolu Dağı Tüneli, kontrol için yarın 1,5 saat trafiğe kapatılacak - Son Dakika
22:19 15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
22:00 Esenyurt'ta silahlı kavga: 5 yaralı - Son Dakika
21:49 Son dakika: Bakan Akar'dan ABD'ye F-35 resti: Başka arayışlara girmek zorunda kalacağız - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 00:18:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mobilya atölyesinde yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]