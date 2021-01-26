Son dakika haberleri | Mobilya atölyesinde yangın; üst kattaki evlere de sıçradı (2) Yeniden

ADANA'da 3 katlı binanın altında bulunan mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu. Tüm atölyeyi saran alevler binanın iki katındaki evlere de sıçradı. Evlerde oturanlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın, saat 23.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın altında bulunan bir mobilya atölyesinde çıktı. Yaklaşık 2 bin metrekare alana sahip atölyede çıkan yangın, ahşap malzemeler nedeniyle hızla yayıldı. Alevleri fark eden bina sakinleri, evlerini boşaltarak durumu itfaiyeye bildirdi. Alevler mobilya atölyesini sararken, içerideki kimyasal maddeler nedeniyle küçük çaplı patlamalara neden oldu. Yangın kısa sürede binanın üst katındaki evlere de sıçradı.İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, söndürme araçları ve tankerlerle alevlere müdahale etti. Zaman zaman yaşanan patlamalar ekiplerin çalışmasını güçleştiriyor. Söndürme çalışmaları devam ederken, yagında yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.