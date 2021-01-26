Mobilya atölyesinde başlayan ve evlere sıçrayan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Mobilya atölyesinde başlayan ve evlere sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Mobilya atölyesinde başlayan ve evlere sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Son Güncelleme: 26.01.2021 02:52

YANGIN 2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIAdana'da 3 katlı binanın girişinde bulunan mobilya atölyesinde çıkan ve evlere de sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

YANGIN 2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Adana'da 3 katlı binanın girişinde bulunan mobilya atölyesinde çıkan ve evlere de sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. 2 saati aşkın süren çalışma neticesinde yangın, büyük oranda söndürüldü. Yangın nedeniyle evlerini tahliye eden vatandaşların, aynı mahalledeki yakınlarının yanına gittiği öğrenildi. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadığı yangının kesin çıkış nedeni ve verdiği zarar, itfaiye erlerinin soğutma çalışmasını tamamlamasının ardından yapılacak incelemede belli olacak.


Kaynak: DHA

İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Mobilya atölyesinde başlayan ve evlere sıçrayan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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