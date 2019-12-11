Mobilya atölyesindeki yangın evlerin çatısına sıçradı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mobilya atölyesindeki yangın evlerin çatısına sıçradı (2) - Son Dakika

Mobilya atölyesindeki yangın evlerin çatısına sıçradı (2)

6 saat önce

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIMobilya üretimi yapılan 3 katlı binada çıkan yangında alevlerin bitişikteki iki evin çatısına sıçraması üzerine evlerde oturan vatandaşlar tahliye edildi.

Mobilya atölyesindeki yangın evlerin çatısına sıçradı (2), System.String[]

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Mobilya üretimi yapılan 3 katlı binada çıkan yangında alevlerin bitişikteki iki evin çatısına sıçraması üzerine evlerde oturan vatandaşlar tahliye edildi. Vali Erdoğan Bektaş, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını inceledi. Yangına çevre ilçelerden takviye olarak itfaiye istenirken, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait itfaiye araçları da bölgeye sevk edildi. 18 itfaiye ve su tankerleri ile yangının söndürme çalışmaları 2,5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Atölye ve bitişiğindeki 2 tek katlı ev yandı. Yangının kesin çıkış sebebi yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacağı bildirildi. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, yanan binaya ulaşmak için metruk binaların yıkıldığını söyledi. Ekiplerin çalışmasını sürdürdüğünü belirten Alan, "Çok üzücü, geçmiş olsun. Mobilya atölyesi olduğunu öğrendik. Kimyasalların ve ham madde olduğu için sıkıntı yaşanıyor. Ulaşım noktasında da sıkıntılı bölge olduğu için bir metruk binayı arkadaşlarımız yıkmak zorunda kaldık. Can kaybının olmaması şu an için sevindirici. Çevredeki binaların da etkilenmemesi için emniyetle ve AFAD ile beraber gayret gösteriyoruz." dedi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 08:54 Kaynak: DHA
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