Mobilya atölyesindeki yangını soğutma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Mobilya atölyesindeki yangını soğutma çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Zonguldak'ta 3 katlı bir mobilya atölyesinde çıkan yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

Mobilya atölyesindeki yangını soğutma çalışmaları sürüyor, System.String[]

Zonguldak'ta 3 katlı bir mobilya atölyesinde çıkan yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.


Ontemmuz Mahallesi Acılık Caddesi'nde bulunan mobilya atölyesinde dün saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 3 katlı mobilya atölyesi kullanılmaz hale geldi. 15 ekiple yapılan müdahale akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Gece boyunca devam eden söndürme çalışmaları sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Sabah saatlerinde ekipler soğutma çalışması yaparak yangını tamamen söndürmeye çalışmaları sürüyor. Mobilya üretimi yapılan 3 katlı binada çıkan yangına Zonguldak Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra Kilimli, Kozlu, Ereğli, Alaplı ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait itfaiye ekipleri de müdahalede bulundu. Toplam 15 ekibin katıldığı söndürme çalışmalarında, saat 16.30'da başlayan yangın akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Ancak bina içindeki kimyasallar nedeniyle zaman zaman tekrar çıkan alevler nedeniyle söndürme çalışmaları devam ediyor. Polis ve zabıta ekipleri, bina çevresindeki yıkılma ve çökme tehlikesine karşı güvenlik önlemlerini arttırarak bina çevresine vatandaşları yaklaştırmıyor.


Mahalle sakini Cemal Demir, yangının meydana geldiği saatte evde olduğunu ifade ederek "Akşam üstü eve geldiğimde sobamı yakacaktım. Birden bir sis geldi ben dönüp baktığımda ilk dumanı gördüm sonra birden kıpkırmızı alev oldu. Burada bir eski ev vardı yangın eski eve gelince alev bizim evlere gelmeye başladı. Metruk binanın yıkılması için dozeri çağırdık. Ev varken itfaiye müdahale edemiyordu ev yıkılınca müdahale daha kolay oldu. Mahalle olarak ucuz atlattık. Şu anda bir can kaybı yok buna şükrediyoruz. Sabaha kadar uyumadık evdekileri diğer komşulara çıkarttık. Yangın sabah kadar devam etti hala daha sürüyor" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Zonguldak, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:51 Kaynak: İHA
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