Mobilya da destek kapsamına alındı - Son Dakika
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Mobilya da destek kapsamına alındı

6 saat önce

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, mobilya imalat sanayiinin ekonomik istikrar kalkanı paketi desteklerine dahil edildiğini duyurdu.

Mobilya da destek kapsamına alındı, System.String[]

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, mobilya imalat sanayiinin ekonomik istikrar kalkanı paketi desteklerine dahil edildiğini duyurdu.


İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, sektörden gelen yoğun talepler üzerine yapılan çalışmalar çerçevesinde mobilya imalat sanayiinin ekonomik istikrar kalkanı paketi içerisine dahil edildiğini duyurdu. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde koronavirüs sebebiyle iş hayatında oluşabilecek ekonomik kayıpların asgari seviyede tutulabilmesi hedefiyle ekonomik istikrar kalkanı paketini açıklayarak vatandaşlarımıza önemli müjdeler vermişti. Mobilya imalat sanayii temsilcilerimizin de paket içerisinde yer alabilmeleri noktasında yoğun talepleri oluştu. Bu doğrultuda harekete geçen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu, sektörden gelen talepler üzerinde çalışmalar gerçekleştirerek konuyu Bakanlıklarımıza ilettiler. Yapılan görüşmeler sonucunda mobilya imalat sanayiinin de ekonomik istikrar kalkanı paketi içerisine dahil edildiği bilgisini almış bulunuyoruz. İlçemizde faaliyet gösteren mobilya imalat sanayicilerimizin de bu destekler sayesinde önemli avantajlar elde edileceklerini düşünüyoruz. Kararın alınmasında emeği geçen bakanlarımıza gece gündüz demeden Türkiye iş dünyası için çalışmalar gerçekleştiren TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Yavuz Uğurdağ, Murat Erat, İnegöl, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:51 Kaynak: İHA

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