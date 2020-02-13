Mobilya'da hedef pazarlar Latin Amerika, Avrupa ve Afrika - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Mobilya'da hedef pazarlar Latin Amerika, Avrupa ve Afrika - Son Dakika Ekonomi

Mobilya'da hedef pazarlar Latin Amerika, Avrupa ve Afrika

6 saat önce

Bayilikler ve temsilcilikler aracılığıyla ihracatını hızla artıran mobilya sektörü, hedefine yakın coğrafyadan sonra uzak ülkeleri de koydu.

Mobilya'da hedef pazarlar Latin Amerika, Avrupa ve Afrika, System.String[]

Bayilikler ve temsilcilikler aracılığıyla ihracatını hızla artıran mobilya sektörü, hedefine yakın coğrafyadan sonra uzak ülkeleri de koydu.

Türkiye'de dört ayrı fabrikada üretim yapan Kilim Mobilya, yurt içi mağaza sayısını 200'e, yurt dışı mağaza sayısını ise 35'e çıkarmayı hedefledi. Kilim Mobilya Genel Müdürü Cihat Şahin, 2020 ihracat hedeflerini 25 milyon dolar olarak açıklarken, derinleşecekleri pazarları ise Latin Amerika, İspanya, İrlanda, İngiltere, Fransa, Gana, Gine ve Senegal olarak sıraladı.

Şahin, mobilya çeşitliliği ve hizmet ağı ile ikinci en büyük mobilya ihracatçısı olan Kilim Mobilya'nın, Türk mobilyasının rekabetçi yanını ortaya çıkaran ve marka değerini arttıran bir strateji ile 2020 yurtdışı çalışmalarını yürüteceklerini söyledi.

Yurt dışında stratejik olarak franchise vererek büyüdüklerini söyleyen Şahin, "İş süreçlerini kolaylaştırmak, pazarda etkili bir yer edinmek ve marka gücümüzü yabancı partnerlerle kurduğumuz ilişkilerle daha da arttırmak için uyguladığımız bu yöntemin son derece verimli olduğunu gördük.  Bu farkındalıkla da 7 milyon doları projeli işler olmak üzere yurt dışı satışta yıl sonu hedefini 25 milyon dolar olarak belirledik" dedi.

Yurtdışı mağaza sayısını 31'den 35'e, ihracat yaptıkları ülke sayısını da 44'den 50'ye çıkaracaklarını belirten Şahin, Dubai Kilim firması ile yurt dışında ofis açmayı planladıklarını da anlattı ve şöyle devam etti:

"İhracattaki payımız şu anda toplam ciromuzun yüzde 40'ını oluşturuyor. 2019 yılında 20 milyon dolarlık mobilya ihracatı gerçekleştirdik. 2020 ihracat hedefimiz ise 18 milyon dolar ve projeli işlerde de 7 milyon dolar olmak üzere toplamda 25 milyon dolar olarak belirledik. Kilim Mobilya'nın şu anda Irak, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Kıbrıs, Birleşik Krallık, Fas, Fransa, Libya, Kenya, Avusturya, Kuzey Yemen ve Lübnan'da toplam 31 mağazası bulunuyor. 2020 yılı itibariyle Kazakistan, Fas, Azerbaycan, İspanya 'da birer şube daha açacağız. 2020 için ihracatta şu anda aktif olmadığımız ve daha bakir olarak gözüken Afrika, Güney Amerika ve Uzak doğu bölgelerinde de aktif olmayı hedefliyoruz."


Latin Amerika, Kilim Mobilya, İhracat, Afrika, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:41 Kaynak: DHA
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