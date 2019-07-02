Son Dakika Haberleri: Mobilya deposu yandı
Son Dakika Güncel Haber

Mobilya deposu yandı

35 dakika önce

KOCAELİ'nin Körfez ilçesindeki mobilya deposunda çıkan yangın, itfaiyenin 2 saat süren müdahalesi ile kontrol altına alınırken, depo kullanılamaz hale geldi.

Mobilya deposu yandı, System.String[]
KOCAELİ'nin Körfez ilçesindeki mobilya deposunda çıkan yangın, itfaiyenin 2 saat süren müdahalesi ile kontrol altına alınırken, depo kullanılamaz hale geldi.
Saat 16.30 sıralarında, Körfez Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi Ahmet Petrolcü Sokak'taki mobilya deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sokak üzerindeki mobilya mağazasına ait depoda yangın çıktı. Depodan çıkan dumanları gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir anda büyüyerek bütün depoyu saran yangına müdahaleye başladı. Deponun tamamını saran alevler, itfaiyenin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi ile kontrol altına alınabildi. İtfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor.


- Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 06:24 Kaynak: DHA
Kocaeli, Körfez, Güney, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de bir gemide meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı! 1 ölü, 15 yaralı Üniversite öğrencisinin icat ettiği yangın söndürme bombası 100'den fazla ülkeye ihraç edilebilir Rusya donanmasına ait denizaltında yangın! 14 asker hayatını kaybetti Son Dakika! Üsküdar'da 5 katlı bir binada çıkan yangın sonrası patlama meydana geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 19:00:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mobilya deposu yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]